В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости".

Подробности инцидента неизвестны. На территории Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

13 декабря сообщалось, что в районе города Бурштын в Ивано-Франковской области Украины, где расположена Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС), прогремело более 10 взрывов. Подробности произошедшего и информация о последствиях не уточняются.

До этого стало известно, что председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на территории Украины начался массированный ракетный удар. По его информации, при обстреле было задействовано более 120 единиц боеприпасов.

Позже глава минэнерго Украины Герман Галущенко назвал целью масштабного удара ВКС РФ энергетический комплекс страны. По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.