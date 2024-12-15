Высылка мигрантов из США может подорвать экономику страны

Предложения избранного президента США Дональда Трампа о массовой депортации грозят подорвать экономику страны. Об этом сказано в отчете, опубликованном демократами Объединенного экономического комитета конгресса (JEC). Как следует из отчета, в случае депортации порядка 8,3 миллионов нелегальных мигрантов, американский ВВП упадет на 7,4%, а занятость - на 7,0% к 2028 году.

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По другим расчетам, ежегодная депортация более миллиона человек до тех пор, пока в США не останется нелегальных мигрантов, грозит привести к потере ВВП от 4,2% до 6,8%, в денежной оценке эти цифры приравнены от $1,1 до $1,7 триллионов. Причем, как уточняют в JEC, ощутимее всего проблема будет ощущаться в таких штатах, как Техас, Флорида, а также Калифорния. Сенаторы отмечают, что последствия от выдворения мигрантов может ощущаться как во время мирового финансового кризиса 2008 года, когда экономика США сократилась на 4,3%.

В ноябре газета The New York Times писала, что мигранты, находящиеся в Соединенных Штатах, готовятся к массовой депортации, которую они ожидают после вступления в должность победившего на выборах президента Дональда Трампа в январе. До этого Трамп рассказывал, что у него есть так называемый план "Операция Аврора". Этот план предполагает арест и депортацию без суда всех нелегальных мигрантов, входящих в венесуэльские банды.