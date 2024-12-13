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"Мерзавка". На Западе набросились на Каллас после грубых слов о России

Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в социальной сети X выразил неодобрение по поводу недавних заявлений главы евродипломатии Каи Каллас, обвинив ее в раздувании надуманной угрозы со стороны России, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись профессора в соцсети.

"В одном сообщении показано, что не так с этой мерзавкой. Надуманная угроза (без доказательств), поддержка проигранной войны, которая может привести только к еще большим человеческим жертвам", — написал профессор.

Туск обратил внимание на трудности с рукопожатиями Макрона и Дональдов

Премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х отметил интересный аспект взаимодействия президента Франции Эммануэля Макрона с людьми по имени Дональд. Он опубликовал видео с их недавней встречи, которое показало, как Макрон сталкивается с определенными затруднениями в области рукопожатий с Дональдами, пишет РИА Новости.

"Рукопожатия с Дональдами — это обычно целая проблема", — так Туск подписал видео, опубликованное им в соцсети Х.

Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа, сообщает CBS

Председатель Китая Си Цзиньпин не планирует посещать Вашингтон для участия в инаугурации президента Дональда Трампа. Вместо него на мероприятии будет присутствовать посол Китая в США и его супруга, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

"Ожидается, что на мероприятии 20 января будут присутствовать посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой", — сообщает телеканал.

Источники добавили, что к послу могут присоединиться и другие официальные лица из Пекина, но не сам лидер КНР.

США создали штаб по противодействию экономическому давлению Китая

Соединенные Штаты Америки сформировали специальный штаб, чтобы противодействовать тому, что они рассматривают как экономическое принуждение со стороны стран, вызывающих у них озабоченность. В первую очередь речь идет о Китае, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление президент США Джо Байдена.

"Целевая группа будет работать с различными агентствами и офисами, чтобы контролировать разработку и реализацию комплексной стратегии правительства Соединенных Штатов по реагированию и сдерживанию принудительных экономических практик со стороны стран, вызывающих обеспокоенность, включая КНР", - говорится в меморандуме Байдена.

Группа будет включать представителей ключевых ведомств, таких как Госдепартамент, Министерство финансов и Пентагон.

Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем

Рождественская вечеринка, организованная для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем и потасовкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun.

По информации издания, во вторник вечером королевские служащие собрались в стенах дворца для торжества с алкоголем, а позже около 50 человек направились в местный паб, чтобы продолжить празднование. В ходе событий одна из королевских горничных была задержана правоохранительными органами. Девушку арестовали за нападение, нанесение ущерба, а также за пьянство и нарушение общественного порядка.