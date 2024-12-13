В США раскритиковали затягивание переговоров Зеленским

Затягивание украинским президентом Владимиром Зеленским начала переговоров по конфликту не улучшит позиции Киева. Позицию политика в эфире своего YouTube-канала раскритиковал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис.

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«Если он позвонит Трампу через 10 минут (...) и начнет переговоры прямо сейчас, то это приведет к тому же конечному результату, что и (...) ожидание до 20 января», — высказался эксперт.

Отказ Зеленского от любых предложений по возобновлению переговоров с Россией объяснили

Как указал Дэвис, чем дольше упорствует Зеленский, тем больше украинцев он теряет в результате боевых действий.

Ранее Зеленский выступил с критикой в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за звонок президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что переговоры об урегулировании конфликта не должны происходить без участия Киева.