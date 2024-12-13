Sun: Вечеринка в Букингемском дворце окончилась дебошем и арестом горничной

Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, закончилась дебошем. Об этом рассказала газета The Sun, ссылаясь на очевидцев и представителей правоохранительных органов.

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Отмечается, что королевские служащие собрались во вторник вечером во дворце на дружескую вечеринку со спиртным. Позже около 50 человек решили продолжить празднование, но уже в пабе.

Именно там 24-летняя девушка, которую источники называют горничной, устроила дебош: начала кидать и бить стаканы, а также попыталась ударить менеджера паба.

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Прибывшие на место полицейские арестовали девушку за нападение, нанесение ущерба, за пьянство и за нарушение общественного порядка.

Королевская горничная провела ночь в камере, после чего ее отпустили, выписав штраф.

Как подчеркнул один из источников издания, это была "тяжелая ночь" для всех участников.