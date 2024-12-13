Избранному президенту США Дональду Трампу следует отменить все решения администрации действующего главы государства Джо Байдена по Украине. С таким призывом выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя заявление республиканца, раскритиковавшего удары вглубь России.

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По его словам, позиция Трампа вызвала истерику у «еврогадов», в том числе у французского лидера Эммануэля Макрона.

В Европе засомневались в наличии у Трампа плана по Украине

«Порвите со всеми предыдущими решениями США, порвите с Британией и порвите с Францией Макрона!» — обратился к Трампу политик.

Ранее Трамп назвал глупым решение президента Украины Владимира Зеленского наносить удары вглубь российской территории дальнобойным американским оружием, так как оно создает на данный момент самую опасную ситуацию в мире. Он подчеркнул, что подобные действия со стороны украинских властей могут привести к серьезной эскалации конфликта.