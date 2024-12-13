В Киеве обеспокоились напряженностью в отношениях с Трампом

Украина может столкнуться с напряжением в отношениях с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и его командой из-за поддержки Киевом демократов во время предвыборного периода. Такой возможностью обеспокоился депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, его слова приводит украинское издание «Страна» в Telegram.

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«У меня было ощущение, что у нас теми средствами, которые более-менее были подконтрольны нашей команде власти, все-таки старались больше играть на команду демократов», — объяснил он, добавив, что республиканцам «вряд ли нравились» подобные действия украинских политиков.

Трамп намекнул на сокращение объема военной поддержки Киева

Тем временем депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Трамп издевается над президентом Украины Владимиром Зеленским, говоря о готовности последнего к завершению конфликта с Россией. Парламентарий высказал мнение, что целью Трампа является представление миру Зеленского как недоговороспособного лидера, который не держит слово.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинцы надеются на избранного президента США Дональда Трампа и его администрацию. Он добавил, что когда Трамп говорит о намерении разрешить конфликт за 24 часа, он имеет в виду, что хочет закончить его как можно скорее.