Туск пошутил, что у Макрона проблемы с рукопожатиями с Дональдами

У президента Франции Эммануэля Макрона имеются проблемы в области рукопожатий с Дональдами. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

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"Рукопожатия с Дональдами - это обычно целая проблема", - так польский политик подписал видео, опубликованное им в соцсети Х.

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На кадрах он крепко жмет руку Макрону во время встречи в Варшаве, передает РИА Новости.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что пользователи соцсети X активно обсуждали "доминирующее рукопожатие" Дональда Трампа и Макрона в минувшую субботу в Париже.

Тогда, напомним, будущий глава Белого дома неожиданно крепко сжал руку французского лидера, словно провел болевой прием. Этот жест заставил Макрона склониться, прежде чем избранный президент США отпустил его и направился внутрь здания.

Пользователи, по данным Fox News, также вспомнили, что в 2017 году Трамп пожимал руку Макрону в течение 29 секунд.