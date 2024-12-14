В Турции рассказали о цели страны в Сирии

Целью Турции было не свержение Башара Асада, Анкара желала видеть Сирию стабильной страной, свободной от терроризма. С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью NTV.

«Турция видела риски. Нашей целью было не свержение Башара Асада, намерение было видеть стабильную Сирию, сирийский народ счастливым, свободную от терроризма Сирию», — уточнил он.

Эрдоган заявил, что Турция не допустит раздела Сирии

По его словам, турецкая сторона понимала, что «ситуация действительно плохая», тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «протянул руку помощи».

Ранее Хакан Фидан заявил, что делегация Турции 13 декабря направилась в Дамаск для начала работы посольства. По его словам, посольство Турции в Сирии может начать свою работу в субботу, 14 декабря.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Анкара достигли «в широком смысле» согласия о видении будущего Сирии. По его словам, Турция и США сосредоточены «на освобождении сирийского народа от оков [экс-президента Сирии] Башара Асада».