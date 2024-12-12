ЕС хочет создать коалицию для отправки войск на Украину

Страны Евросоюза обсуждают идею создания коалиции из нескольких государств, которые готовы отравить своих военных на Украину в случае прекращения огня. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Reuters.

По словам источников агентства, такие переговоры идут между Украиной, странами Прибалтики и Скандинавии.

«Идея заключается в том, чтобы создать коалицию из пяти-восьми европейских стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной и полны решимости действовать», — говорится в тексте.

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Среди обсуждаемых вариантов размещение европейских военных для патрулирования границ Украины или разминирования ее территории. Один из высокопоставленных европейских чиновников указал, что «правдоподобных сценариев, в которых Европа не будет активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности, нет, однако угроза со стороны РФ после завершения конфликта сохранится, поэтому «ЕС придется взять на себя часть военного бремени» по обеспечению безопасности Украины.

При этом в Reuters отметили, что пока конкретных предложений по этому вопросу нет. Также подчеркивается, что Польша не входит в число стран, которые готовы отправить своих военных на Украину в случае прекращения огня.