Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что благодаря председательству его страны в Совете ЕС удалось открыть дверь для переговоров по Украине.

"Еще полгода назад никто не хотел слышать о мире, а сегодня все говорят об этом. Мы открыли дверь для начала реальных переговоров. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС", - утверждал глава правительства в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На чем основан его вывод об "открытой двери", Орбан не пояснил. Он также признал, что лидеры ЕС пока не отказались от военной поддержки Украины, которая планирует продолжать боевые действия против России.

В то же время премьер напомнил, что за последние полгода, пока Венгрия председательствовала в Совете ЕС, он провел ряд встреч и бесед по телефону с лидерами других стран в целях урегулирования конфликта на Украине. Орбан побывал, в частности, в Москве и Киеве, но, как сам позже рассказывал, не смог убедить ни президента РФ Владимира Путина, ни Владимира Зеленского в необходимости прекращения огня в целях создания условий для переговоров.

Трамп придумал способ для прекращения огня на Украине

Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Орбан предлагал провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной и объявить рождественское перемирие, но Киев эту инициативу отверг.

Как подчеркнул представитель Кремля, Москва оперативно отреагировала на инициативу Орбана, и сразу после разговора двух лидеров Федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. Песков также указал, что российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными.

Правительство Венгрии намерено продолжить свою миротворческую миссию. Орбан не скрывает, что связывает надежды на урегулирование украинского конфликта с избранным президентом США Дональдом Трампом, который обещал заняться этой проблемой после вступления в должность 20 января.