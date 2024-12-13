В Европе засомневались в наличии у Трампа плана по Украине

Европейские чиновники сомневаются в наличии у избранного президента США Дональда Трампа четкого плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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Собеседники издания рассказали, что после выборов республиканец интересовался их мнением относительно украинского конфликта и задавал им вопросы.

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В статье также отмечается, что европейские военные в случае отправки на Украину займутся мониторингом прекращения огня и поддержанием мира.

Ранее стало известно, что Трамп пока не поддерживает какой-либо конкретный план по урегулированию конфликта на Украине. По словам его помощников, политик еще «не задумывался серьезно над этим вопросом».