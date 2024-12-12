Премьер Британии и лидер оппозиции публично поспорили из-за сэндвичей

Лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок заявила, что не любит сэндвичи и предпочитает обедать стейком, в ответ на это премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал сэндвичи, назвав их «великим британским институтом», сообщает телеканал Sky News.

По словам представителя его канцелярии, сэндвичи приносят экономике страны значительные доходы. Стармер заявил, что сам предпочитает сэндвичи с тунцом и иногда жареные с сыром.

Ранее чиновница из Нижнего Новгорода запустила пакет с бутылками в стюардессу. Как отмечалось, инцидент произошел во время рейса из Санкт-Петербурга. Причиной могло стать то, что ей запретили пить на борту свой алкоголь.

До этого пьяный депутат Европарламента от партии венгерского премьера Виктора Орбана «Фидес» Баоаж Дьерфф устроил дебош в клубе в центре Будапешта. Политик поспорил с женщиной, а затем напал на нее. Позже он признался, что не помнит произошедшего, но свой поступок назвал неприемлемым.

Также Трамп-младший и миллиардер Илон Маск посмеялись над картинкой, на которой Зеленского сравнили с главным героем кинокартины «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Коллаж представляет собой кадр фильма, где сыгравший эпизодическую роль Дональд Трамп показывает дорогу юному Кевину. В нижней части подобран напоминающий кадр из фильма снимок со встречи Трампа с Зеленским.