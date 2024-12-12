Премьер Британии и лидер оппозиции публично поспорили из-за сэндвичей

Лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок заявила, что не любит сэндвичи и предпочитает обедать стейком, в ответ на это премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал сэндвичи, назвав их «великим британским институтом», сообщает телеканал Sky News.

Премьер Британии и лидер оппозиции публично поспорили из-за сэндвичей
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По словам представителя его канцелярии, сэндвичи приносят экономике страны значительные доходы. Стармер заявил, что сам предпочитает сэндвичи с тунцом и иногда жареные с сыром.

Ранее чиновница из Нижнего Новгорода запустила пакет с бутылками в стюардессу. Как отмечалось, инцидент произошел во время рейса из Санкт-Петербурга. Причиной могло стать то, что ей запретили пить на борту свой алкоголь.

До этого пьяный депутат Европарламента от партии венгерского премьера Виктора Орбана «Фидес» Баоаж Дьерфф устроил дебош в клубе в центре Будапешта. Политик поспорил с женщиной, а затем напал на нее. Позже он признался, что не помнит произошедшего, но свой поступок назвал неприемлемым.

Также Трамп-младший и миллиардер Илон Маск посмеялись над картинкой, на которой Зеленского сравнили с главным героем кинокартины «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Коллаж представляет собой кадр фильма, где сыгравший эпизодическую роль Дональд Трамп показывает дорогу юному Кевину. В нижней части подобран напоминающий кадр из фильма снимок со встречи Трампа с Зеленским.

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