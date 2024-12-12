Трамп придумал способ для прекращения огня на Украине

Будущий президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Трамп заявил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины и что он хочет, чтобы европейские войска, присутствующие в Украине, следили за прекращением огня. Он не исключил поддержки этого соглашения со стороны США, хотя в нем не будут задействованы американские войска, сказали чиновники», — пишет The Wall Street Journal.

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Трамп подчеркнул значимость роли Европы в урегулировании ситуации на Украине и выразил надежду на эффективное взаимодействие европейских и украинских сил в рамках мирного процесса. Он также указал на возможность поддержки мирных усилий со стороны США, несмотря на отсутствие прямого американского военного присутствия.

Согласно информации, опубликованной газетой Wall Street Journal и основанной на данных от чиновников, Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону о своем несогласии с вступлением Украины в НАТО. Также он подчеркнул, что Европа должна брать на себя основную ответственность за поддержку Киева.