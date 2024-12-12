Сикорский назвал причину приостановки приема сирийских беженцев странами ЕС

Европейские страны решили приостановить рассмотрение заявок на получение убежища от граждан Сирии для того, чтобы воспрепятствовать бегству в Европу представителей бывших сирийских властей. Такое предположение высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи министров иностранных дел "Веймарского треугольника" (Франция, Германия, Польша) в расширенном формате (с участием Великобритании, Италии, Испании и Украины) в Берлине.

"Некоторые государства принимают решение приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для того, чтобы, как я это понимаю, не предоставлять право на убежище представителям режима [Башара] Асада, которые сейчас бегут", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Ранее о приостановке рассмотрения заявлений от сирийцев об убежище сообщили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Кипр, Норвегия, Польша, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Ирландия и Греция.