Украинские дипломаты устроили скандал в парламенте Швейцарии из-за России

Украинские и западные дипломаты едва не сорвали церемонию выборов президента Швейцарии, предприняв попытку бойкотировать присутствовавших там представителей посольства России. Об этом сообщает швейцарская газета Tages-Anzeiger.

Инцидент произошел в Федеральном дворце в Берне.

Как пишет Tages-Anzeiger, дипломаты из Германии, Австралии, Польши и Канады под руководством посла Украины отказались занять место рядом с представителями РФ на балконе.

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В результате протокольной службе швейцарского парламента пришлось найти им другое место.

Швейцарская газета Die Weltwoche раскритиковала демарш западных и украинских дипломатов.

В ее материале говорится, что дипломаты не обязаны тепло относиться друг к другу, при этом имеющиеся разногласия не является основанием для создания напряженности на торжественном мероприятии.