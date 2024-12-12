Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп не поддержал вступление Украины в НАТО во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как сообщает источник, Трамп заявил Зеленскому и Макрону, что он не поддерживает вступление Украины в НАТО, а главную роль в помощи Киеву должны играть страны Европы. При этом Трамп добавил, что «хочет видеть сильную и вооруженную» Украину.

Трамп придумал способ для прекращения огня на Украине

«Он хочет, чтобы европейские военные присутствовали на Украине, чтобы наблюдать за поддержанием прекращения огня. <...> Он не исключил поддержку договоренности со стороны Штатов, но войска США вовлечены не будут», — сообщает источник.

Ранее Трамп не исключил возможности войны США с Ираном.