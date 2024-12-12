Трамп ответил на вопрос о доверии к Нетаньяху

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не доверяет никому, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он сказал в интервью Time.

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Журнал указал, что во время телефонных разговоров во время предвыборной кампании Трамп призывал Нетаньяху «свернуть войну в секторе Газа до его инаугурации».

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«Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», — сказал избранный президент США.

В Time отметили, что многие в Израиле и Соединенных Штатах» подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта с целью предотвратить проведение внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. На этом фоне журнал спросил у Трампа, доверяет ли он премьеру.