Сийярто сообщил Лаврову об отказе Киева от перемирия

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил об отказе Украины от предложенного Будапештом перемирия на Рождество. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Сийярто.

«Он сообщил, что предложение Венгрии о временном прекращении огня на "украинском фронте" и масштабном обмене пленными было отвергнуто Зеленским, о чем Будапешт был проинформирован официальными лицами киевского режима», — говорится в тексте.

Лавров в беседе с Сийярто подтвердил позицию РФ по урегулированию на Украине

Лавров, комментируя это, указал, что это «далеко не первый случай, когда инициативы искренне заинтересованных в мире государств отвергаются Киевом вопреки подававшимся им же сигналам».