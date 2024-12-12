Жителей ФРГ предупредили о возможных отключениях света

Вице-президент Федерального управления по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Германии Рене Функ заявил, что жителям страны нужно готовиться к возможным отключениям электричества из-за гибридных атак. Об этом сообщает РБК со ссылкой на T-online.

По словам Функа, в любое время на Германию может быть совершена гибридная атака, которая станет причиной длительного отключения электричества. По этой причине вице-президент призвал немцев подготовиться — например, обеспечить свою семью едой в условиях отсутствия электроэнергии как минимум на три дня.

«Готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это также может быть долгосрочное отключение электроэнергии», — заявил Функ.

Помимо этого вице-президент также добавил, что критическая инфраструктура Германии уже подвергается большому количеству гибридных атак каждый день. По его словам, атаки ожидаются со стороны Китая, Северной Кореи, Ирана и «прежде всего России».