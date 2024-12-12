Макрон поменял план своего пребывания в Польше

Представитель Музея Варшавского восстания заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон убрал культурную программу из своего визита в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал собеседник издания, изначально Макрон собирался посетить музей, но в какой-то момент поменял планы. При этом представитель музея добавил, что французский президент «решил вернуться в Париж как можно раньше».

«Мы заранее знали, что наш музей посетит президент Франции, готовились показать ему экспозицию. Макрон должен был приехать к нам сегодня после обеда. Только что нам сообщили, что он решил вернуться в Париж как можно раньше и отменил посещение музея», — сообщает источник.

Ранее Макрон прибыл в Польшу для встречи премьер-министром страны Дональдом Туском. Кроме того, он также провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.