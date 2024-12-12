Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о сокращении помощи Украине

Новая администрация Соединенных Штатов пока не станет раскрывать информацию о том, готова ли она сократить военную помощь Украине, если та откажется проводить мирные переговоры с Россией. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу The Time.

На вопрос журналиста, какая судьба ждет Киев, если он решит продолжить боевые действия, политик ответил уклончиво. По словам республиканца, его нежелание делиться сведениями, связанными с урегулированием военного конфликта, продиктованы стремлением сделать будущий переговорный процесс эффективным.

Трамп ответил на вопрос, бросит ли он Украину

«Как переговорщик я начинаю с очень хорошего плана, но как только начинаю раскрывать детали, этот план практически теряет свою ценность», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину «пришло время» начать предпринимать шаги к началу мирному урегулированию.