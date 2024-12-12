Трамп ответил на вопрос, бросит ли он Украину

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не бросит Украину, поскольку хочет заключить сделку по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в интервью Time.

Трамп отметил, что намерен использовать поддержку Украины со стороны США в «качестве рычага давления на Россию».

«Я хочу добиться соглашения. И единственный способ достичь этого — не бросать Украину», — добавил он.

Также Трамп раскритиковал Киев за удары вглубь России американскими ракетами.

Трамп высказался о переговорах с Путиным после победы на выборах в США

«Я категорически против этого. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», — заключил он.

Ранее Трамп отказался отвечать на вопрос о разговоре с президентом России Владимиром Путиным после победы на американских выборах.