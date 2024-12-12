Трамп назвал глупым одно решение Зеленского

Решение украинского лидера Владимира Зеленского наносить удары вглубь российской территории дальнобойным американским оружием является «глупым», которое создает на данный момент самую опасную ситуацию в мире. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

«Я думаю, что самая опасная ситуация в мире сейчас — это то, что Зеленский решил, как я предполагаю, с одобрения действующего президента США Джо Байдена, начать наносить удары по России дальнобойными ракетами. Я думаю, что это достаточно глупое решение», — отметил политик.