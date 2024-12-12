Пока вы не уснули: Трамп об ударах ВСУ по России и причина падения режима Асада

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Трамп высказался об ударах ВСУ по России американскими ракетами

Избранный президент США Дональд Трамп выступил против ударов ВСУ по России американскими дальнобойными ракетами. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар по аэродрому в Таганроге шестью ракетами ATACMS, произведенными в США.

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Медведев объяснил падение режима Асада в Сирии

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал падение режима Башара Асада в Сирии с ошибками, которые были допущены в управлении страной.

Такое мнение российской политик высказал журналистам.

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В Азербайджане заявили о наличии у Армении французского смертоносного оружия

У Армении есть смертоносное оружие, переданное Францией. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев, передает Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

«Франция является одной из основных сил, стоящих за милитаризацией армянской стороны. Армения — оккупант и агрессор. Поэтому ее милитаризация является вопросом ответственности», — отметил представитель Баку.

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Москалькова сообщила об одной договоренности между РФ и Украиной

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что РФ и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных к Новому году. Об этом сообщает ТАСС.

Москалькова рассказала, что достигла договоренности со своим украинским коллегой.

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Рост цен в России назвали рекордным за 22 года

Данные Росстата по инфляции в ноябре показали ее рост на 1,43 процента, что выше ожиданий аналитиков. Для этого месяца такое повышение стало рекордом с 2002 года, то есть более чем за два десятилетия

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Фицо выступил с заявлением об отношениях с РФ

Словакия поддерживает нормализацию отношений РФ и стран Запада и выступает против появления нового железного занавеса в Европе.

Об этом заявил находящийся с официальным визитом в Бразилии премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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Стала известна причина смерти актрисы Максимовой

Telegram-канал Mash сообщает, что народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла из-за осложнений на фоне онкологии и сопутствующих заболеваний.

По его данным, утром 11 декабря у артистки началась высокая температура и нарушение сердечного ритма, в итоге близкие артистки вызвали скорую в квартиру на Тверской улице.

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Стали известны подробности разговора Путина с Орбаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести обмен пленными с Украиной и объявить о рождественском прекращении огня.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Нефти предсказали рост до $200 в случае одного решения Байдена

Президент США Джо Байден может ввести новые санкции против российской нефти, запретив вообще покупать ее, что может привести к стоимости топлива в 200 долларов за баррель, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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Мигрант не выжил после трюка в московском торговом центре

35-летний мигрант из Таджикистана не выжил после трюка в торговом центре «Афимолл» в Москве.

Мужчина пытался выполнить кульбит при прыжке с одного этажа московского торгового центра на другой, и в итоге упал с высоты шестого этажа.

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