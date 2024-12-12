Трамп высказался об ударах ВСУ по России американскими ракетами
Избранный президент США Дональд Трамп выступил против ударов ВСУ по России американскими дальнобойными ракетами. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ нанесли удар по аэродрому в Таганроге шестью ракетами ATACMS, произведенными в США. В ведомстве подчеркнули, что Россия не оставит нападение без ответа.
Трамп отметил, что ракетные атаки приводят «к еще большей эскалации конфликта».
Напомним, что ранее видный американский политик неоднократно предостерегал о рисках ядерного конфликта между сверхдержавами.