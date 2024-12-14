В США рассказали о «тихой роскоши» семьи Асада

Башар Асад, будучи президентом Сирии, скрывал свой роскошный образ жизни от общественности. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на видеоматериалы и свидетельства соседей политика.

«Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — заявил многолетний сосед политика Аммар Махайни.

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Он подчеркнул, что президентская семья старалась не выделяться среди местных жителей. По его словам, они скромно одевались и ездили на обычных автомобилях.

Однако в статье издания, озаглавленной «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали», говорится о том, что на записях видно, как люди выносят из дома политика дорогие вещи, в частности, сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier, а также различные предметы дизайнерского интерьера.

Также, по данным издания, в гаражах резиденции Асада было найдено множество дорогих автомобилей.

Ранее сирийские военные рассказали агентству Reuters, что армия Сирии была сильно деморализована и страдала из-за коррупции и недоукомплектованности, что и привело к свержению президента страны Башара Асада. В беседе с агентством один из военных — 23-летний Фархан аль-Хули — пожаловался на низкую зарплату и острую нехватку людей. По его словам, форпост, который держали он и его сослуживцы, охраняли трое человек вместо девяти.