Политолог и бывший разведчик объяснил, зачем Израиль пришёл в Сирию после свержения Асада

Пока назначенный боевиками главой временного правительства Сирии Мухаммед аль-Башир формирует кабинет переходного периода, в стране идут активные боевые действия.

Важно отметить, что 70-й премьер Сирии – не боевик, а политик и теоретик построения цифрового государства. Насколько послушны ему главари экстремистских организаций, захвативших реальную власть в стране, – никому не известно. Но факт остаётся фактом – пока республику «пилят».

В процессах, происходящих в Сирии, заметную роль играет Израиль. Еврейское государство ввело танки и нанесло удары ракетами и авиацией по объектам соседней страны.

О том, как в Израиле оценивают ситуацию в Сирии, какую миссию там исполняет ЦАХАЛ – «Свободной Прессе» рассказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.

«СП»: Яков, на Западе, который является союзником Израиля, падение режима Асада воспринимают, в основном, - как благо для сирийского народа и региона в целом. А что об этом думаете вы?

- Положение в Сирии сегодня такое. Старой власти нет. Сирийской армии нет. И никакие государственные системы не работают. Это – факт.

Какой будет новая власть – никто не знает. Основные силы, которые сейчас распоряжаются Сирией – это террористические исламистские организации, запрещённые во всём мире, включая и Россию. Или – более современные формы запрещенных террористических организаций.

Какая будет ситуация в Сирии – никто не может даже предположить. Неясно: останется Сирия единым государством или нет, и каким будет это государство – исламистским или нет. Вряд ли оно будет светским.

Неизвестно, что произойдёт с теми или иными национальными и религиозными группами. Что будет с курдами, с алавитами, с друзами… Всё это абсолютно не ясно.

Сирия всегда была неустойчивым государством, это - разноплемённая, многоконфессиональная страна. Племенное и родовое общество. И только при жестокой власти, которую установил Хафез Асад, Сирия смогла существовать как единое государство.

А до того, как Хафез Асад пришел к власти, каждый год или полгода совершался переворот. Правда, тогда все перевороты совершались с участием и при поддержке армии.

Сегодня в Сирии армии как таковой не существует. Единственная вооруженная сила – это исламистские террористические организации. Отчасти ещё курды, и то при условии, что их кто-то поддерживает. Других нет.

«СП»: Что делают израильские танки в Сирии?

- По соглашению от 1974 года была создана демилитаризованная зона вдоль сирийско-израильской линии прекращения огня. Она уходила в Израиль и в Сирию на расстояние от одного до трёх-четырёх километров.

В этой зоне было запрещено находиться вооруженным силам как Сирии, так и Израиля, и это соглашение постоянно соблюдалось.

Сейчас, когда власти нет и сирийской армии тоже (она разбежалась), к этим местам стали приближаться вооруженные группы террористов.

Для того, чтобы не дать им захватить эту зону, израильские части и немножко танков вошли в неё, углубились на территорию Сирии от нескольких сотен метров до трёх-четырёх км. Смысл этой зоны в том, чтобы из неё не исходили атаки на израильские поселения.

И когда приближаются те или иные вооруженные группы – они видят, что там находится израильская армия, разворачиваются и уходят, не пытаясь вступить в бой. Поэтому все разговоры и крики о том, что израильские танки находятся в 20 км от Дамаска – это просто наглая ложь, которая не имеет под собой никакой почвы.

«СП»: В последние три дня Израиль наносил ракетные удары по объектам в Сирии.

- Наученные горьким опытом Ливии, когда огромные запасы оружия перешли в руки террористических организаций, мы просто-напросто уничтожили всё оружие, которое бросила сирийская армия. Мы уничтожили их авиацию, танки и флот, чтобы террористические организации не получили этого оружия.

Мы уничтожили сирийский флот. Потому что на фоне того, что творят хуситы, мы не хотели террористических атак против Израиля или кого-то ещё.

«СП»: Через Сирию шли караваны с оружием для «Хезболлы». Сейчас они продолжают идти?

- Это были иранские поставки, и сегодня «Хезболла» их лишилась. А другого маршрута, по которому она могла бы получать оружие, не существует. С учётом того, что «Хезболла» уже была ослаблена – нетрудно предположить, как это отразится на её мощи. Свыше 80% ее ракет мы уничтожили, а новых она не получит. Иран через Сирию и Ирак их поставить уже не сможет.

Я думаю, что и значение «Хезболлы» в самом Ливане будет только понижаться.

«СП»: Какие-то обстрелы по территории Израиля продолжаются?

- Нет, они полностью прекратились. Вступило в силу соглашение о прекращении огня с «Хезболлой». Комиссию, которая должна следить за прекращением огня, возглавил американский генерал и представители французской армии, в неё входят и израильские военачальники.

Сегодня войска Израиля покидают деревни на юге Ливана, и туда заходят части ливанской армии.