Украина уже проиграла в конфликте, Донбасс фактически потерян.

Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене и находящийся в СИЗО депутат Рады Александр Дубинский.

"Донбасс, фактически, уже потерян… И кто бы не выиграл - Украина уже проиграла", - подчеркнул он.

По словам Дубинского, всем, в том числе и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому наплевать на человеческие потери в ходе конфликта.

Он добавил, что США "с отчаянной скоростью фаршируют Зеленского деньгами и оружием… с целью продлить войну еще на 2 года".

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Такая стратегия по Украине нужна американским демократам, считает Дубинский, чтобы "дотянуть" до выборов в конгресс США. После этого они постараются вернуть контроль над госорганом.

Сообщалось, что американским разведывательным службам уже поручено оценить последствия после возможного отказа помогать Украине и, как следствие, победы России в конфликте.