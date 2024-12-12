В Финляндии захотели показать Путину, что он не победит «даже за столом переговоров»

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о необходимости продолжать поддерживать Украину и укреплять ее позиции, чтобы показать российскому лидеру Владимиру Путину, что он не сможет победить даже за столом переговоров. Его слова приводит японский телеканал NHK.

© Газета.Ru

Орпо подчеркнул, что поддерживает стремление избранного президента США Дональда Трампа к миру на Украине, но Киев должна быть за столом переговоров.

«Крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину, укреплять ее позиции», – подчеркнул он.

Премьер Финляндии отметил, что пока не время уменьшать поддержку Украины. По его словам, следует оказывать больше поддержки и показать Владимиру Путину, что он якобы «не может победить даже за столом переговоров».

В офисе Зеленского заявили о неготовности Украины к переговорам

До этого глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, Киев должен «быть сильным», чтобы говорить с Москвой «на равных».