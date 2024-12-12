В Абхазии восстановили работу крупнейшей ГЭС Кавказа

В Абхазии восстановили работу Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС) после аварийного отключения. В компании «Черноморэнерго» сообщили РИА Новости, что пока притока на ГЭС хватает, чтобы обеспечивать Абхазию электричеством на 2 часа 48 минут в сутки.

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Накануне, 11 декабря, на территории всей Абхазии прекратилась подача электричества. В «Черноморэнерго» заявили, что аварийная остановка ИнгурГЭС произошла из-за критически низкого уровня воды в водохранилище станции и ее недостаточного притока. Ингурская ГЭС - крупнейшая на Кавказе, ее плотина находится на подконтрольной грузинским властям территории.

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Сухум и западная часть Абхазии в основном снабжались электроэнергией за счет перетока из России. Днем 12 декабря в «Черноморэнерго» сообщили, что работа ИнгурГЭС была восстановлена. Когда уровень воды немного поднялся, станция автоматически вернулась к работе.

«Станция работает на притоке. В это время он небольшой, его хватает для обеспечения республики электричеством только на 2 часа 48 минут в сутки», - подчеркнули в компании.

В «Черноморэнерго» добавили, что с 21:00 до 7:00 электричество поступает из РФ по перетоку. РИА Новости отмечает, что переток электричества каждый день обходится Абхазии в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет на 2024 год, местные власти прибегают к чрезвычайным мерам и вводят режим веерных отключений для экономии электричества.