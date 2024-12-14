Зурабишвили заявила, что не покинет президентский дворец после выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет президентский дворец по окончании срока своих полномочий.

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"Я никуда не ухожу. Я тут и останусь", - сказала глава государства (цитата по ТАСС).

Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец

Ранее РИА Новости со ссылкой источник сообщило, что Зурабишвили по согласованию с Западом планирует сорвать выборы нового президента Грузии. В частности, она призовет своих сторонников заблокировать здание парламента и начать общенациональную забастовку.

А силовиков будут провоцировать на жесткие действия в отношении участников протестов.

Зурабишвили "совершенно потеряла адекватность" и решила снова нарушить конституцию, прокомментировали действия нынешнего президента страны в партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".

Напомним, нового главу государства жители Грузии будут выбирать в субботу, 14 декабря.