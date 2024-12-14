Зурабишвили заявила, что не покинет президентский дворец после выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет президентский дворец по окончании срока своих полномочий.

Зурабишвили заявила, что не покинет президентский дворец после выборов
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"Я никуда не ухожу. Я тут и останусь", - сказала глава государства (цитата по ТАСС).

Зурабишвили заявила, что не собирается покидать Президентский дворец

Ранее РИА Новости со ссылкой источник сообщило, что Зурабишвили по согласованию с Западом планирует сорвать выборы нового президента Грузии. В частности, она призовет своих сторонников заблокировать здание парламента и начать общенациональную забастовку.

А силовиков будут провоцировать на жесткие действия в отношении участников протестов.

Зурабишвили "совершенно потеряла адекватность" и решила снова нарушить конституцию, прокомментировали действия нынешнего президента страны в партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".

Напомним, нового главу государства жители Грузии будут выбирать в субботу, 14 декабря.

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