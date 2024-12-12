В офисе Зеленского заявили о неготовности Украины к переговорам

Киев не готов к переговорам с Москвой об урегулировании конфликта.

Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных», — приводятся в публикации слова руководителя администрации украинского лидера.

Ермак отметил, что для начала переговоров Киев должен получить «гарантии безопасности» и достаточное количество вооружения и техники.

ЕС захотел присутствовать на российско-украинских переговорах

Ранее Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за звонок президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что переговоры об урегулировании конфликта не должны происходить без участия Киева.