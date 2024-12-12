Обзор иноСМИ: «последняя глава» Зеленского и сорванное путешествие американца на СВО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Растущая непопулярность Зеленского»

Автор британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз считает, что необычная история Владимира Зеленского как лидера Украины достигла своей последней главы. На прошлой неделе Зеленский признал, что Киев может отказаться от территориальных споров в обмен на быстрое членство в НАТО. Учитывая, что вступление Украины в НАТО «не рассматривается даже в отдаленной перспективе», Зеленский на самом деле признал неизбежность территориальных потерь, заявил Мэтьюз.

Автор статьи отметил, что украинские избиратели обвиняют Зеленского в неудачах страны и не хотят, чтобы он играл какую-либо роль в будущем Украины. Последние опросы показали, что только 22 процента украинцев проголосовали бы за переизбрание Зеленского. Около 60 процентов респондентов предпочли бы, чтобы Зеленский вообще не баллотировался. Лидирует в опросах экс-глава ВСУ Валерий Залужный, которого Зеленский уволил в феврале и «фактически сослал послом в Лондон». По словам Мэтьюза, избирателей также злит неиссякаемый поток шокирующих историй о коррупции - 70 процентов опрошенных убеждены, что власти наживаются на конфликте. Еще одна причина растущей непопулярности Зеленского - силовая мобилизация украинцев. Однако главным источником недовольства Зеленским являются «ужасающие человеческие потери» Украины, считает автор статьи.

Суд Румынии вынес решение по выборам президента

Высший кассационный суд Румынии отклонил апелляцию лидера ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джорджа Симиона на отмену итогов первого тура президентских выборов. Как пишет Realitate, жалоба была отклонена, так как по закону ни одна из румынских инстанций не может отменить решение Конституционного суда.

Ранее Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура выборов «в целях обеспечения корректности и законности избирательного процесса». Суд заявил, что один из кандидатов пользовался «привилегированным положением» в соцсетях, что повлияло на волеизъявление избирателей. Победу в первом туре одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, которого обвиняли в связях с Москвой. Румынские спецслужбы утверждают, что в пользу Джеорджеску могли вести агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов. Теперь правительству Румынии предстоит назначить новую дату выборов.

Участник штурма Капитолия пытался отправиться на СВО

Американец Кевин Лофтус, находящийся на испытательном сроке после попытки штурма Капитолия 6 января 2021 года, пытался бежать из США и добровольно присоединиться к российским военным в зоне СВО. Об этом рассказало Politico. Прокуроры потребовали назначить Лофтусу шесть месяцев тюрьмы (максимальный срок по его делу) в качестве наказания за нарушение условий испытательного срока.

Лофтус, который был действующим солдатом армии США в течение шести лет, ранее признал себя виновным в незаконном проникновении в здание Капитолия и фотосъемке внутри. Прокуроры заявили, что Лофтус пытался зарегистрироваться на рейс из Далласа в Тбилиси 28 октября, но был заблокирован, когда авиакомпания Turkish Airlines получила предупреждение о нем. Два дня спустя он покинул Техас и был арестован в Айове 31 октября. Лофтус рассказал, что планировал получить ВНЖ в России. Также он заявил, что отправил 1200 долларов на покупку оборудования для российских солдат. ФБР проверило телефон Лофтуса и выяснило, что он общался в Telegram с человеком по имени Гриша, который давал ему советы о том, как поехать в Россию.

«Крах правительства угрожает обороне Франции»

Крах французского правительства подрывает оборонные планы страны - военный бюджет Франции не может быть увеличен, пока не будет разрешен политический кризис, пишет Politico. Совет министров Франции 11 декабря принял специальный закон, который позволяет стране продолжить бюджет 2024 года в 2025-м. Это означает, что увеличение расходов на оборону на 3,3 миллиарда евро, ставшее частью семилетнего плана, пока не рассматривается.

Министерство обороны страны не сможет набирать новых служащих и запускать новые программы, пока парламент не одобрит бюджет на 2025 год. Министр вооруженных сил Себастьен Лекорню предупредил, что отсутствие надлежащего оборонного бюджета может привести к задержке заказа на авианосец нового поколения и заморозке 700 новых контрактов, в том числе в таких критически важных областях, как кибербезопасность и искусственный интеллект. По мнению французских чиновников, военных офицеров и законодателей, новый бюджет вряд ли примут раньше февраля.

Глава «Моссада» и премьер Катара обсудили сделку по Газе

Глава «Моссада» Дэвид Барнеа 11 декабря встретился в Дохе с премьером Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом аль-Тани, чтобы обсудить сделку об освобождении заложников и переговоры о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на два источника, знакомые с деталями переговоров.

Это вторая за последнее время встреча главы «Моссада» и аль-Тани. До этого они провели переговоры в Вене в конце ноября. Как отмечает The Jerusalem Post, на прошлой неделе Израиль представил ХАМАС пересмотренную сделку по заложникам и перемирию в Газе. Это новое, обновленное предложение не сильно отличается от того, которое обсуждалось в августе и в итоге не было реализовано. Но, по словам израильских официальных лиц, ХАМАС продемонстрировал большую готовность к компромиссу и даже к реализации частичной сделки. Ожидается, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в ближайшие дни посетит Израиль, Египет и Катар в рамках «последней попытки оказать давление на региональных лидеров». Салливан будет призывать их заключать соглашение «за несколько дней».