На Украине захотели вернуть беженцев из Германии

Киев надеется вернуть всех украинских беженцев из Германии как можно скорее. Об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Euronews.

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«Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и найти решение, как мы можем вернуть всех украинцев как можно быстрее», — заявил глава украинского правительства.

Он добавил, что уехавшие граждане нужны Украине «как можно скорее».

Ранее глава ведомства по делам беженцев земельного правительства Берлина Марк Зиберт сообщил, что большинство украинских беженцев хотят остаться в Германии и отвергают вариант возвращения на Украину. Глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил, что отношение немецкого населения к украинским беженцам ухудшилось после начала конфликта.