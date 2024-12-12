На Украине придумали, как призвать в ВСУ 18-летних

Министерство обороны Украины намерено в ближайшее время внести в Верховную раду предложения по специальным контрактам на военную службу для молодежи 18-25 лет, сообщает украинское издание «Телеграф». Это должно решить проблему с дефицитом военнослужащих.

Украинское военное ведомство, по данным издания, пока не готово инициировать снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Поэтому изучает другие варианты привлечения в армию молодежи. Мотивационные контракты, о которых идет речь, предлагается заключать на один год, и они предусматривают повышенную выплату.

Контракт предлагает выплату в 500 тысяч гривен (1,3 млн рублей) и ряд льгот. После истечения его срока, молодые люди смогут продлить его или уйти со службы, если на тот момент им не исполнится 25 лет.

Стало известно, почему Зеленский отказался от мобилизации 18-летних

Депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начнет призывать в армию детей, если у страны будет хватать оружия. Так образом он отреагировал на слова советника главы украинского государства Дмитрия Литвина о том, что Киеву пока не нужно снижать призывной возраст из-за дефицита вооружений.

Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер тем временем заявил, что если власти Украины снизят в стране призывной возраст, США и их союзники готовы обучить и вооружить всех новобранцев. Он напомнил, что об этом в Брюсселе уже говорил госсекретарь Энтони Блинкен.