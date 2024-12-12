Полет роя неизвестных дронов в США попал на видео

В Нью-Джерси заметили загадочные дроны диаметром до 180 см. Об этом сообщает Associated Press.

Власти отмечают, что эти БПЛА нельзя отследить привычными способами. В этой связи они обеспокоены ситуацией, говорится в публикации.

Некоторые дроны нашли рядом с военной базой Picatinny Arsenal и гольф-клубом избранного президента Дональда Трампа. Многие устройства значительно отличаются от обычных любительских моделей, подчеркивают авторы статьи.

Федеральное бюро расследований (ФБР) приступило к расследованию происхождения дронов и их целей. Некоторые законодатели выступили за введение временного запрета на полеты дронов до выяснения всех деталей.

Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ подверглись атаке дрона по пути на ЗАЭС

Ранее РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера сообщило, что министр обороны США Ллойд Остин подписал секретную стратегию по борьбе с дронами различных типов, которая призвана объединить усилия страны в различных регионах.