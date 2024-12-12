На Украине сообщили о готовности обсудить размещение иностранных войск

Украинские власти готовы обсуждать возможность размещения иностранных войск на территории страны. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Украина готова говорить о чем угодно, что будет работать», — приводит ее слова Lenta.ru со ссылкой на издание Politico.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Польши Шимон Головня назвал условие для участия польской армии в военных действиях на территории Украины. По его словам, участие Варшавы возможно исключительно в рамках НАТО и под его эгидой.