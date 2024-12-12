Замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Владимир Зеленский не хочет мобилизовать 18-летних, поскольку боится «женского бунта». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, женщины в возрасте от 40 до 50 лет являются основным электоратом Зеленского. При этом подчинить их сложнее, чем 40-летних мужчин, которые «чувствуют себя обреченными».

Жарихин добавил, что украинский политик тянет с переговорами, поскольку хочет сохранить себе пространство для торга. Если Зеленский сейчас откажется от территориальных притязаний, то в будущем ему будет почти нечего предложить.

«Это — и возможность отправить на фронт 18-летних — еще хоть как-то придает ему политический вес. Больше у Зеленского ничего не осталось», — уточнил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что отказ Зеленского снизить возраст мобилизации до 18 лет испортил его отношения с администрацией президента США Джо Байдена. В Вашингтоне считают, что Запад согласится предоставить оружие Киеву, если он согласится на эти меры. Telegraph подчеркивал, что украинский лидер считает такую меру чрезмерной.