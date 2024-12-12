Запад хотел через украинский конфликт ослабить Россию, однако данная политика, включая санкционные меры, полностью провалилась.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.

«Запад решил, что воспользуется этим конфликтом для ослабления России, [были] введены санкции. На Украину идут миллиарды евро и долларов, много гуманитарной помощи, потоки вооружений. Каков результат?» — отметил политик.

Фицо обратил внимание, что на фоне успехов России позиции Украины ослабевают с каждым днем. Он также указал на то, что руководство Европейского союза (ЕС) игнорирует данные факты и не хочет выстраивать диалога с Москвой о возможном урегулировании конфликта.

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Ранее Фицо заявил, что Запад может начать раздел Украины, повторив судьбу Чехословакии в 1938 году. Он также подчеркнул, что пока он занимает должность премьер-министра Словакии, он не будет поддерживать вступление Киева в Североатлантический альянс.