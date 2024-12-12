Россия никогда не покинет Крым и не оставит воссоединенные территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Об этом в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

«Если вы хоть немного реалистичны, вы должны признать, что Россия никогда не покинет Крым, Донецк и Луганск. Это означает, что Украина потеряет часть своей территории», - подчеркнул он.

По словам Фицо, нужно уважать тот факт, что эти территории уже находятся в составе России.

Фицо выступил с заявлением об отношениях с РФ

До этого политик в беседе с той же газетой заявил, что население Словакии помнит, что именно Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над фашистами в XX веке.