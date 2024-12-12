Премьер Словакии заявил, что Россия никогда не покинет Крым
Россия никогда не покинет Крым и не оставит воссоединенные территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Об этом в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo заявил премьер Словакии Роберт Фицо.
«Если вы хоть немного реалистичны, вы должны признать, что Россия никогда не покинет Крым, Донецк и Луганск. Это означает, что Украина потеряет часть своей территории», - подчеркнул он.
По словам Фицо, нужно уважать тот факт, что эти территории уже находятся в составе России.
Фицо выступил с заявлением об отношениях с РФ
До этого политик в беседе с той же газетой заявил, что население Словакии помнит, что именно Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над фашистами в XX веке.