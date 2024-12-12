Пока вы спали: атака БПЛА на Грозный и обещание президента Южной Кореи

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Президент Южной Кореи заявил, что будет "бороться до конца"

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о своей решимости "бороться до конца" в условиях расследования по подозрению в мятеже и призывах к импичменту. Об этом сообщает ТАСС.

В своем обращении он подчеркнул, что введение военного положения является его законным правом как президента.

Кроме того, Юн Сок Ёль отметил, что его действия направлены на "поддержание порядка", а также что парламент единолично может отменить его решение о введении военного положения.

Китай провел в Дубае встречу экспертов "ядерной пятерки"

Китай, который занимает позицию председателя в механизме взаимодействия пяти ядерных держав, организовал встречу экспертов в Дубае. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие прошло 4 декабря с участием представителей России, Великобритании, США и Франции.

Участники обсудили важные вопросы ядерной стратегии.

Министерство иностранных дел КНР отметило, что обсуждение способствовало лучшему пониманию ядерной политики и помогло предотвратить недопонимания. При этом Китай намерен и дальше поддерживать диалоги между государствами "ядерной пятёрки".

В Грозном при отражении атаки БПЛА пострадали люди

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над казарменными зданиями в Грозном. В результате атаки четыре человека получили легкие ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что беспилотник был сбит в 00:55 по московскому времени. Пострадавшие при этом находились в помещениях.

Кадыров добавил, что фрагменты БПЛА повредили кровлю здания и вызвали небольшой пожар, который быстро потушили.

Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в Вашингтон

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию, которая пройдет 20 января 2025 года в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS News.

По имеющимся данным, Трамп пригласил лидера КНР в начале ноября, но пока неясно, принял ли тот приглашение. Ожидается, что на инаугурации могут присутствовать несколько высокопоставленных представителей иностранных государств, в том числе венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Рогов заявил о начале зачистки войсками РФ в Сонцевке к северу от Курахова

Российские войска к северо-западу от города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) начали бои за село Шевченко и проводят зачистку от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Сонцевка. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, заявил, что Сонцевка, малая родина композитора Сергея Прокофьева, теперь под контролем российских войск.

Он добавил, что войска РФ продвинулись к селу Шевченко и начали бои за его освобождение.