Трамп получил денежное пожертвование от Цукерберга

Американская корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) пожертвовала избранному президенту США Дональду Трампу $1 млн с целью наладить отношения с будущим главой государства.

Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Meta пожертвовала 1 миллион долларов в инаугурационный фонд избранного президента Дональда Трампа , что стало последним шагом генерального директора Марка Цукерберга по укреплению его некогда напряженных отношений с вступающим в должность президентом», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале газеты, пожертвование было подтверждено самой компанией. По оценке WSJ, оно стало отходом от прошлой практики Цукерберга и его компании. Издание напоминает, что в рамках предвыборной кампании Трамп пригрозил «наказать технологического магната, если он попытается повлиять на выборы против него».

В конце ноября Трамп и Цукерберг встретились в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Источник агентства Bloomberg не рассказал о том, что обсуждалось, но добавил, что Цукерберг не останется в резиденции на День благодарения.