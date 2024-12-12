Украинцы обманом нарушили план с выплатами от Зеленского

Украинцы придумали, как обойти ограничения на расходование тысячи гривен, которые президент Украины Владимир Зеленский распорядился выплатить населению в декабре в рамках программы «Зимняя Поддержка», сообщает украинское издание «Страна». Полученными от властей деньгами граждане оплачивают мобильные счета и оформляют возврат средств на личные карты, получая их в свободное пользование.

Гендиректор платежной системы EasyPay Алексей Авраменко назвал использование этого механизма «нецелевым использованием государственной помощи». По его словам, в связи с этим у абонентов мобильных операторов Life и Vodafone отключат функцию возврата средств.

Зеленский 25 октября объявил о запуске программы «Зимняя Поддержка», которая подразумевает раздачу населению по одной тысяче гривен в рамках подготовки к зиме. Программа действует с 1 декабря. В народе выплату называют «Вовиной тысячей».

Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News выразил надежду, что Бог поможет его стране. Глава Украины также отметил, что его государство является религиозным, соблюдающим права представителей самых разных верований и конфессий. Он отметил, что среди украинцев есть большое число евангелистов. В течение всего разговора глава государства ни разу не упомянул закон о запрете канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).