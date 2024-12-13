Си Цзиньпин пропустит инаугурацию Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на источники.

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По его данным, мероприятие 20 января посетят посол Китая в США и его супруга.

"Это является стандартной практикой", - говорится в публикации.

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Собеседники телеканала добавили, что вместе с послом на инаугурацию могут приехать и другие официальные лица из Пекина, но не сам Си Цзиньпин.

При этом отмечается, что приглашение китайскому лидеру, которое было передано не по официальным каналам, застало Пекин врасплох. В КНР, где строго соблюдается протокол, остались в недоумении относительно намерений Трампа.

Кстати, согласно данным госдепартамента, на инаугурации президента США глава иностранного государства не присутствовал никогда.

Напомним, о том, что Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию, стало известно накануне. Посольство Китая в Вашингтоне эту информацию не подтверждало.