Трамп заявил, что при ФБР уничтожало жизни невинных американцев

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральное бюро расследования (ФБР) уничтожало жизни невинных граждан страны при управлении ведомством Кристофера Рэя, который ранее объявил об отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, ведомство при Рэе «угрожало и уничтожало жизни» простых американцев. Он также отметил, что уход Рэя в отставку станет великим днем для всей Америки, а при его правлении на посту президента в США будет восстановлено верховенство закона.

«Они использовали свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать многих невинных американцев, некоторые из которых никогда не смогут оправиться от того, что с ними сделали», — заявил Трамп.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй досрочно покинул пост.