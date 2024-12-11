В Южной Корее арестованы два руководителя полиции за введение военного положения

Следственные органы Республики Корея продолжили обыски и аресты лиц, которые обвиняются во введении военного положения. Ожидается, что в ближайшая время будет выдан ордер и на арест президента страны Юн Сок Ёля.

Вслед за экс-министром обороны Ким Ён Хёном, которого многие считают главным инициатором всей ситуации с введением в ночь с 3 на 4 декабря военного положения, суд выдал ордеры на аресты двух главных полицейских начальников - главы Агентства национальной полиции (АНП) РК Чо Чжи Хо и руководителя Агентства полиции Сеула Ким Бон Сика. Как только ордер был получен, к месту проживания Чо и Кима выдвинулись следователи Специальной следственной группы полиции, которые на рассвете 11 декабря и произвели аресты.

"Начальник АНП Чо и начальник полиции Сеула Ким были арестованы по обвинениям в участии в сговоре по захвату власти", - говорится в распространенном следователями заявлении.

Главной причиной обвинений стали действия полицейских, которые в ночь с 3 на 4 декабря по приказу Чо и Кима оцепили здание парламента и пытались не пустить туда депутатов, чтобы не дать им проголосовать против введения военного положения. Правда народные избранники все равно смогли собраться и приняли соответствующую резолюцию.

Расследование обстоятельств введения военного положения сейчас в Южной Корее ведутся одновременно сразу несколькими структурами - полицией, прокуратурой, Управлением по расследованию преступлений высокопоставленных лиц. Созданы и работают также специальные внутренние следственные группы в рамках министерства обороны, Национального собрания и других организаций.

Сегодня же прошли обыски в министерстве обороны, Командовании специальных операций военного ведомства. Следователи также с ордером попытались изъять документы из администрации президента, но их не пустила охрана, согласившись лишь лично передать затребованные документы.

Очевидно, что постепенно следователи подбираются к президенту РК Юн Сок Ёлю, на которого рано или поздно также затребуют ордер. Юн уже значится как подозреваемый и как главное лицо всей преступной схемы с введением военного положения.

Также стало известно, что в субботу, 14 декабря, как и обещала оппозиционная партия, парламент вновь проведет голосование по импичменту президента. В предыдущий раз - 7 декабря, напомним, не хватило кворума для голосования, так как правящая партия покинула зал заседания. Из представителей партии власти лишь трое проголосовали. Но теперь ситуация меняется.

Как и ожидалось, после блокирования импичмента на всю правящую партию и на отдельных ее членов обрушилась волна народного гнева и критики. Корейцы даже провели издевательскую церемонию "политических похорон", принеся к штаб-квартире правящей партии "Сила народа" сотни белых хризантем, которые в Корее используют только на похоронах, возложили траурные венки и письма с соболезнованиями в связи со "смертью" политической партии.

Оказавшись под таким давлением, некоторые депутаты правящей партии дали понять, что намерены голосовать за импичмент 14 декабря. Оппозиции же, чтобы со второго раза добиться отстранения Юн Сок Ёля от власти и передачи дела на рассмотрение в Конституционный суд, надо получить дополнительно от правящей партии голоса лишь 8 депутатов. В настоящий момент 4-5 народных избранников от "Силы народа" уже сказали, что поддержат импичмент. Так что растет вероятность того, что в субботу Юн будет, хотя пока и временно, но будет отстранен от исполнения обязанностей главы государства.