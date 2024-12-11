В Сирии партия "Баас" объявила о приостановке своей деятельности

Партия арабского социалистического возрождения ("Баас"), правившая в Сирии более 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в республике, которая перешла под контроль вооруженной оппозиции.

"Приостановить партийную работу и деятельность во всех формах и аспектах до дальнейшего уведомления", - говорится в решении центрального руководства "Баас", опубликованном в официальной партийной газете.

Кроме того, партия приняла решение передать принадлежавшее ей вооружение, а также технику и транспортные средства министерству внутренних дел временного правительства Сирии.

Надзор за прочим имуществом и денежными активами будут осуществлять министерство финансов и министерство юстиции.

Имущество и активы будут переданы под надзор министерства финансов и министерства юстиции временного правительства.