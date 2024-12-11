Журнал Time может назвать «Человеком года» Трампа

Издание Politico сообщает, что журнал Time может назвать «Человеком года» избранного президента США Дональда Трампа.

Такую информацию источнику сообщили три анонимных человека, знакомые с планами редакции Time. Согласно их словам, в честь этого события Трамп даже собирается позвонить в колокол, открывающий Нью-Йоркскую фондовую биржу.

При этом Трамп уже получал этот титул в 2016 году, сразу после победы в своих первых президентских выборах. Кроме того, в Politico также добавили, что сам Трамп «зациклен» на том, чтобы попадать на обложки журналов, в особенности Time.

«Представитель Time заявил, что журнал “не комментирует свой ежегодный выбор Человека года до публикации. В этом году выбор будет объявлен завтра утром, 12 декабря”», — сообщает источник.

Ранее стало известно, чем займется Трамп в первый день президентства.