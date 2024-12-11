Шольц объяснил, почему Германия помогает Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему его страна помогает Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время германо-украинского экономического форума в Берлине Шольц заявил, что Германия поддерживает Киев по экономическим причинам — инвестиции бизнеса из ФРГ в украинские предприятия смогут принесут пользу немецкой экономике. Кроме того, канцлер также добавил, что с 2021 года продажа различных товаров между странами выросла почти до 10 миллиардов евро в 2023 году. По словам Шольца, украинский ВВП дополнительно вырос в 2024 году, а сфера строительства и транспорта активно развивается.

«После войны мы увидим на Украине такие темпы роста и возможности развития, которые мы наблюдали разве что в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС за последние два десятилетия. Немецкая экономика сыграла важную роль в этих историях успеха и сама получила от них выгоду. Я хотел бы видеть нечто подобное и в отношении Украины. Именно поэтому мы поддерживаем вашу страну, господин премьер-министр, в ее стремлении к справедливому миру», — заявил Шольц.

Ранее Шольц рассказал о выбранном Германией курсе по Украине.